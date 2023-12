Réveillon Espiritual no Templo da Boa Vontade conta com músicas, orações, caminhada pela Espiral e mensagem fraterna

Será transmitida ainda uma mensagem fraterna do fundador do Templo, José de Paiva Netto. Pregadora ecumênica Maria Helena da Silva convida a população

Para celebrar mais um ano que se inicia, o Templo da Boa Vontade (TBV) realiza, no dia 31 de dezembro, a partir das 22h, o seu tradicional Réveillon Espiritual. A programação conta com música ao vivo, tocadas pelo coral ecumênico, momentos de oração e a famosa caminhada pela Espiral. Além disso, será transmitida uma mensagem fraterna do fundador do Templo, José de Paiva Netto.

Na busca pela renovação no amor, bondade, solidariedade e paz, o Templo promove o Réveillon Espiritual há cerca de 10 anos. Diariamente, o TBV recebe entre 150 a 200 visitantes. Já no Ano Novo, durante o dia, são esperadas uma média de 2 mil pessoas. A visita é gratuita, inclusive no dia 31.

Ao Jornal de Brasília, a pregadora ecumênica do TBV, Maria Helena da Silva, falou sobre a importância do Réveillon no Templo para a busca da espiritualidade: “Nós sempre buscamos renovar na Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Dessa forma, temos no Réveillon Espiritual um momento de renovação”, comentou.

“O objetivo principal do Réveillon é a gente pensar na paz que a gente precisa alcançar nas nossas vidas. O mundo anda bem conturbado, são vários sentimentos e situações que nos afastam da paz e da espiritualidade. Sendo assim, buscamos exatamente fortalecer esses bons sentimentos que estão dentro do ser humano, mas que o mundo corrompe”, completou Maria Helena.

Um momento marcante para os visitantes do TBV é a caminhada pela Espiral, que simboliza a busca por um ponto de equilíbrio espiritual. No Réveillon, esse ato não poderia faltar, como enfatizou Maria Helena: “O momento da renovação no Réveillon acontece na última caminhada pela Espiral. Nesta última caminhada, as pessoas agradecem, renovam e reveem as suas atitudes, pensamentos e sentimentos que regeram o ano que está acabando. A partir dessa reflexão, as pessoas vão renovar as suas ideias, compromissos e pedir as bênçãos de Jesus. Cada um pede da sua forma e expressa a sua religiosidade com muito respeito”.

Neste ano, o Ano Novo do Templo será realizado na Nave, ambiente principal do Templo. De forma tradicional, minutos antes da chegada de 2024, ocorrerá a contagem progressiva anunciando o fim de um ciclo e o anúncio de um ano vindouro. Para quem se antecipou e reservou a sua mesa na Ceia do TBV, após a meia-noite o jantar será servido. O local não cobra entrada e nem é preciso fazer reserva para participar das celebrações do Réveillon Espiritual. Mas para ceiar, foi necessário fazer agendamento prévio, pelo fato das vagas serem limitadas — inclusive, já se encerraram.

A pregadora ecumênica Maria Helena da Silva convida os brasilienses a visitarem o Templo: “Nós não temos somente o Réveillon, mas temos também, durante todos os dias, o Templo da Boa Vontade com as suas portas abertas. Nós passamos por tantos desafios, saímos recentemente de um período de pandemia, e o ano de 2024 traz uma perspectiva de um momento que podemos fazer muitas coisas”.