Reunião traça ações para o turismo em 2024

O Conselho de Turismo de Brasília realizou, nesta sexta-feira (19), a primeira reunião de 2024, no auditório do Hotel Íbis de Brasília. A 82ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal (Condetur) foi conduzida pelo secretário do Turismo, Cristiano Araújo.

Durante fala, Araújo destacou as principais conquistas do setor em 2023 e traçou as ações e projetos para 2024. “Foi um ano de boas notícias para o turismo do DF: contamos com o apoio do Ministério do Turismo para o retorno do Salão Nacional do Turismo e de projetos necessários, como o Conheça o Brasil. Nossa arrecadação com ISS era de R$ 7 milhões em 2018 e subiu para R$ 35 milhões em 2023”, comemora. O ano ficou marcado como a retomada após a pandemia.

O setor hoteleiro fechou o ano com a taxa de ocupação em ascensão, passando de 59,43% em 2019 para 65,71% em 2023, projetando um 2024 ainda melhor, com a realização de eventos, como Villa Mix, Rally dos Sertões, shows com artistas renomados e a chegada de novos voos internacionais.

A reunião também marcou o início dos trabalhos para a produção da maior feira de turismo da América Latina (ABAV), que ocorrerá em Brasília, em setembro. Um grupo de trabalho será criado para iniciar as ações da ABAV 2024. A intenção é elaborar um plano de ação envolvendo todos os órgãos e setores do GDF em um desenvolvimento comum para que seja uma feira com muita geração de emprego e renda.

De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a edição de 2023 da feira reuniu 42.371 participantes durante os três dias de evento, no Rio de Janeiro. A próxima reunião do Condetur está marcada para a última semana de fevereiro.

As informações são da Agência Brasília