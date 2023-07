Saúde leva serviços ao Capital Moto Week

UBSs do Lago Norte e da Granja do Torto ofertaram vacinas, testes rápidos, exames de glicemia e cadastramento do SUS, entre outras atividades

A Secretaria de Saúde marcou presença no maior evento de motociclistas da América Latina, o Capital Moto Week, que completa 20 anos nesta semana, para ofertar serviços importantes ao público. Equipes disponibilizaram vacinas, testes rápidos para várias doenças, exame de glicemia, aferição de pressão, educação em saúde, entrega de kit de higiene odontológico e cadastramento de dados dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

No levantamento, a pasta contabilizou 800 entregas. Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 1 do Lago Norte e 5 da Granja do Torto ficaram alocados na Vila do Bem – complexo dentro do evento com diversos serviços – por três dias, tanto pela manhã quanto à tarde. A ambulância Consultório na Rua também estava disponível no local para testagem e escuta ativa para orientação e encaminhamentos.

Gerente nas duas unidades de saúde, Cristiane Vieira destaca a importância da participação estratégica da SES-DF nos eventos populares e de grande circulação. “É um trabalho muito especial. Aqui, percebemos que conseguimos alcançar aquela pessoa que está na estrada e que muitas vezes não faz o seu acompanhamento. Com isso, fomos um ponto de controle e cuidado para outros encaminhamentos”. Em média, cerca de 400 pessoas circularam por dia no espaço durante a ação da pasta, além daquelas de diversas partes do Brasil e do mundo que estão acampadas.

A ação da SES-DF é mais uma atuação extramuros que visa, principalmente, oferecer o serviço de vacinação à população. Dora Soares, cuidadora de crianças, aproveitou o momento de lazer para ouvir as orientações dos profissionais e recebeu kits odontológicos. “Ter esses serviços ajuda muito, porque evita que eu vá ao postinho [UBS]. Já aproveitei e adiantei algumas coisas por aqui. Gostei demais”, relata.

Aferição da pressão e testes de glicemia e de infecções sexualmente transmissíveis são serviços essenciais para evitar doenças como as vasculares, a sífilis e as hepatites. Uma das servidoras que contribuiu na ação, a dentista Juliana Salustiano avalia que a ação superou as expectativas.

“Como é um evento bem diferente do que costumamos participar, a procura nos surpreendeu, especialmente, porque as pessoas chegavam aqui com as suas famílias e crianças. Acreditamos que o período de férias também ajudou. Muitas pessoas acampadas tiveram interesse em utilizar os serviços que trouxemos”, conta. Salustiano garante que a unidade seguirá realizando atividades que seguem a mesma linha.