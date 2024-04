Restaurantes Comunitários terão cardápio especial de almoço na terça-feira (23)

Em comemoração ao aniversário de 64 anos de Brasília, os 16 Restaurantes Comunitários do Distrito Federal, geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), vão servir um almoço especial nesta terça-feira (23). Com o tema Cultura Alimentar em Brasília, a proposta do evento é promover uma ação educativa com foco na valorização cultural brasiliense.

Frango ao molho pizzaiolo, jardineira de legumes, salada, arroz, feijão e bolo de coco gelado vão compor o cardápio de aniversário da capital. Além de uma boa comida, os restaurantes vão receber atrações culturais diversas para o público.

“No Distrito Federal nós podemos ver uma mistura de tradições e sabores”, afirma a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional da Sedes, Vanderlea Cremonini. “Essa variedade pode ser vista também nos cardápios dos Restaurantes Comunitários, uma vez que o respeito à diversidade cultural é fundamental para garantia da segurança alimentar e nutricional”, completa.

Eles visam garantir a segurança alimentar e nutricional, além de promover a inclusão social, proporcionando alimentação balanceada a um custo acessível para a população.

“A celebração do aniversário de Brasília nos restaurantes é um marco importante em um equipamento que busca garantir alimentação adequada, em quantidade e qualidade suficiente para todos e, sobretudo, com afeto”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Almoço especial – Aniversário de Brasília

→ Dia: terça-feira (23)

→ Horário: Das 11h às 14h

→ Local: Restaurantes Comunitários

→ Valor: R$ 1

→ Endereços dos Restaurantes Comunitários

Com informações da Agência Brasília