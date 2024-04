Restaurantes comunitários servem quase 42 mil refeições em ação do aniversário de Brasília

Nesta terça-feira (22), os 16 restaurantes comunitários serviram, sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF), um total de 41.830 refeições durante o almoço especial em celebração ao aniversário de Brasília. Com o tema “Cultura Alimentar em Brasília”, o objetivo foi promover uma ação educativa com foco na valorização dos costumes locais.

O cardápio servido das 11h às 14h, ao preço de R$ 1, incluiu frango ao molho pizzaiolo, jardineira de legumes, salada de alface e tomate, arroz, feijão e, o mais esperado, bolo de coco gelado como sobremesa.

O evento também faz parte do cronograma de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) da Sedes, que ocorre todos meses nos restaurantes comunitários com o objetivo de orientar os consumidores a adotarem hábitos saudáveis em casa. Desta vez, a ação foi inspirada no aniversário de 64 anos de Brasília.

Cada região administrativa organizou ações culturais para o público. No restaurante do Itapoã, onde foram servidas 2.491 refeições, houve contação de histórias para crianças e exposição de artesanato do grupo “Geração de Renda”, coordenado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Itapoã. A artesã Leni Brito, 54 anos, é uma das participantes do evento.

“Mostrar nossa arte nesse almoço especial do restaurante comunitário é uma oportunidade para a comunidade conhecer nosso trabalho e fortalecer ainda mais o convívio”, disse.

Na unidade de Arniqueira, onde houve a saída de 2.885 refeições, teve músicas típicas de Brasília, exposição de quadros de artistas plásticos, apresentação teatral e de jazz.

O restaurante comunitário da Região Administrativa do Pôr do Sol serviu 2.931 refeições. Na unidade, teve apresentação musical de forró, exposição de fotos históricas da cidade e orientação sobre vacinação e aferição de pressão arterial com apoio da UBS.

“Os restaurantes comunitários vão além de garantir uma alimentação adequada”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “São espaços também de convívio comunitário, então por que não promover ações educativas e de valorização da culinária local? Essa foi a proposta do evento para celebrar os 64 anos da nossa capital”, completa a gestora, que esteve na ação do restaurante comunitário do Itapoã.

Restaurantes comunitários

Os equipamentos servem refeições de segunda a sábado, com almoço no valor de R$ 1 para o público em geral, e gratuidade para a população em situação de rua referenciada pela equipe de Abordagem Social da Sedes. Algumas unidades servem café da manhã e jantar ao custo de R$ 0,50, cada refeição.

*Com informações da Agência Brasília.