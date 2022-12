PMDF trabalha com suspeita de bomba em ônibus na Asa Sul; homem é preso

Após a denúncia, os passageiros foram evacuados e a polícia realizou o isolamento da área. O coletivo faz o trajeto Gama ao Plano Piloto

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (23), suspeito de plantar uma suposta bomba em um ônibus.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 14h30, após o viaduto da quadra 216 da Asa Sul, quando os passageiros notaram que o homem carregava uma bolsa estranha.

Após a denúncia, os passageiros foram evacuados e a polícia realizou o isolamento da área. O coletivo faz o trajeto Gama ao Plano Piloto.

De acordo com a PMDF, o suspeito colaborou com os policiais e deixou as duas bolsas que carregava em cima do viaduto.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo) foram acionados para prestar suporte a ação.

