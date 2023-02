Restaurantes comunitários reabrem nesta quarta

Ao todo, são 14 unidades do equipamento público, sendo que todas servem almoço e nove oferecem também café da manhã; veja cardápio

Nesta Quarta-Feira de Cinzas (22), após o feriado do carnaval, os 14 restaurantes comunitários do Distrito Federal voltam a atender os cidadãos. Todas as unidades oferecem almoço, servido das 11h às 14h, ao custo de R$ 1; e nove servem também café da manhã, das 7h às 8h30, por R$ 0,50.

O desjejum do pós-Carnaval será composto por rosca, leite e café e banana. Já o cardápio do almoço terá silveirinha de carne (carne moída, milho e cheiro verde), macarrão ao sugo, salada de cenoura e chicória, arroz branco e feijão carioca ou preto como acompanhamentos, melancia para a sobremesa e suco.

As unidades de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Paranoá, Samambaia, São Sebastião, Sobradinho, Planaltina e Sol Nascente servem café e almoço; já os restaurantes do Gama, Itapoã, Recanto das Emas, Santa Maria e Riacho Fundo oferecem apenas o almoço.

O número de refeições servidas nos equipamentos públicos aumentou cerca de 53% nos últimos quatro anos. Em 2019, foram 6,5 milhões; em 2020, 7 milhões; em 2021, 8 milhões; e em 2022, cerca de 10 milhões. No último ano, os restaurantes de Ceilândia, Samambaia e Planaltina foram os que mais forneceram refeições – sendo mais de 900 mil pratos cada um ao longo do ano.

“Os restaurantes comunitários são equipamentos públicos fundamentais para a população mais vulnerável do DF. A meta é tanto seguir ampliando a oferta de serviço quanto a expansão das unidades”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. “As refeições nessas unidades já chegaram a custar R$ 3 em gestões anteriores. Entendemos que além de saudável, saborosa e balanceada, a refeição precisa ser acessível, por isso, desde o início desta gestão, ela voltou a ser R$ 1”, completa.

Confira o que será oferecido nos restaurantes até o dia 28 deste mês, no café da manhã e no almoço. Veja aqui o endereço de todas as unidades.

Café, almoço e jantar

Na última sexta-feira (17), foi publicado, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), um aviso de licitação em busca de empresas para fazer a gestão dos restaurantes comunitários de Planaltina e do Recanto das Emas. O certame prevê a oferta do jantar, além do almoço e do café da manhã, este último, no caso do Recanto das Emas. O valor máximo estimado do investimento é de R$ 35.081.776,80, com possibilidade de redução a partir da disputa entre as empresas.

Com informações da Agência Brasília