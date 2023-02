Reforma de estrada no núcleo rural Kanegae beneficia moradores

Reforma da principal estrada da região recebeu aporte de R$ 3,9 milhões e inclui fresagem do asfalto existente

A obra será feita em um trecho de 3,86 km e inclui recuperação da base, fresagem do asfalto existente e restauração do pavimento. Com aporte de R$ 3,9 milhões, a ação gerou cerca de 60 empregos e é coordenada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

“A estrada ficou completamente diferente, mudou da água para o vinho. Antes, era bem complicado: toda vez que chovia surgiam novos buracos. Agora, está bem melhor para dirigir e caminhar”. É o que conta o estudante Gabriel Borges, 22 anos, sobre a reforma da principal estrada do Núcleo Rural Kanegae, que liga a região à área urbana do Riacho Fundo.

Atualmente, está sendo feita a recomposição do asfalto e, depois, serão executados serviços de acabamento e sinalização. Até o momento, foram usadas cerca de 2.100 toneladas de massa asfáltica.

O diretor de Urbanização da Novacap, André Vaz, afirma que a obra refez o asfalto do zero, tendo em vista que não cabiam mais operações de tapa-buraco devido ao excesso de ondulações. “Esta obra vai aumentar muito a vida útil do pavimento, trazendo menos transtorno para a comunidade local”, pontua ele.

O trecho passa por pontos importantes para a comunidade, como a Escola Classe Kanegae e unidade de pronto atendimento do Núcleo Bandeirante. Além dar acesso a condomínios, plantações de hortaliças e setores comerciais.

“A pista também é usada como passagem para o Riacho Fundo 2 e o Recanto das Emas. A melhoria vai desafogar a EPNB nos sentidos de ida e volta e gerar melhorias para o comércio e para os moradores”, diz o administrador do Riacho Fundo, Fernando Siqueira.

O comerciante David Edson Amaro, 34 anos, acredita que a reforma aumentará as vendas. Ele mora no Núcleo Rural Kanegae há 17 anos e mantém uma distribuidora de bebidas há três. “Durante a obra, o movimento de pessoas caiu um pouco, por causa da poeira. Mas eu acho que vai melhorar daqui pra frente, ficou muito bom pra dirigir”, diz ele.

Com informações da Agência Brasília.