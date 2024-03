Residentes do HCB são homenageadas por mães de pacientes

As médicas Isabela Dutra, Annelise Gondim e Isabela Frota passaram dois anos atuando no HCB

Um grupo de mães de crianças atendidas pelo Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) se reuniu, nesta quinta-feira (29), para homenagear três profissionais que encerraram a residência médica em gastroenterologia pediátrica.

As médicas Isabela Dutra, Annelise Gondim e Isabela Frota passaram dois anos atuando no HCB e, antes de seguirem para a próxima etapa de suas vidas profissionais, receberam o carinho das famílias que acompanharam.

Realizada no Espaço da Família, a iniciativa foi das próprias mães. “Somos um grupo muito unido, estamos sempre em contato: se adoeceu, está resfriada, aviso no grupo”, contou Tainá Dias, mãe de Maria Eduarda Lima, de 4 anos. “No desespero, é aqui no hospital que nós encontramos força. A equipe vira parte da nossa família”.

Convivência

A homenagem deixou as residentes emocionadas. Isabela Frota agradeceu a mães e crianças: “O Hospital da Criança de Brasília transforma vidas, realmente. Vocês nem imaginam o quanto ensinam a gente. Saímos com a formação médica, mas acho que a formação humana é o principal”.

A diretora clínica do HCB, Elisa de Carvalho, que também é gastroenterologista, ecoa essa percepção: “A residência influencia no conhecimento cognitivo e no conhecimento da doença, mas também na postura do profissional perante o paciente, porque aqui buscamos uma abordagem humanizada”.

Entre abraços, carinho e um lanche preparado pelas próprias mães das crianças, o evento foi marcado pela esperança de que, no futuro, as três médicas possam voltar a trabalhar no HCB. “Elas tornam nossas quintas-feiras mais leves e nos tornamos uma grande família; é como se um parente nosso estivesse indo embora”, declarou Patrícia Maciel, mãe de Laura, 4 anos. ”Oramos para que alcancem voos mais altos, mas fica uma saudade. Essa equipe faz parte da nossa história, então temos fé que esse é um ‘até logo’”.

