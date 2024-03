Com baixa procura, GDF estuda ampliar vacinação contra a dengue

Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento, apenas 32% do público-alvo foi aos postos para se imunizar

Com a baixa procura pela vacina contra a dengue, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que a Secretaria de Saúde ampliar a faixa-etária autorizada a se imunizar. Atualmente, apenas crianças entre 10 e 11 anos pode tomar a vacina.

Segundo a pasta, até o momento, apenas 32% do público-alvo foi aos postos para se imunizar. “A secretária [de Saúde] já estuda a ampliação da idade para que usemos todas as doses da vacina que foram disponibilizadas. O anúncio da mudança na faixa-etária deve acontecer na próxima semana”, disse Ibaneis durante solenidade de assinatura de ordem de serviço para a reforma e ampliação do Hospital Regional de Brazlândia.

No início do mês, o Ministério da Saúde enviou 71.708 doses da vacina Qdenga para a capital e, no momento, ainda há 48.206 disponíveis para aplicação. Além da necessidade lógica de ampliar o público, ainda há o fato de que os imunizantes têm prazo de validade e são válidos até 30 de abril.