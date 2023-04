Republicanos nega articulação para Damares disputar GDF em 2026

Tavares afirmou ainda que a presidência nacional do partido não discute o cenário de uma candidatura de Damares à Presidência

Em meio às especulações de que a senadora Damares Alves (Republicanos) poderia ser candidata ao governo do Distrito Federal, em 2026, o presidente do partido no DF, Wanderley Tavares, explicou que a possibilidade não é verdadeira.

“Nesse momento, o partido está focado em reforçar sua estrutura para atender da melhor forma possível a população do Distrito Federal. Esse não é o momento de pensar em 2026” ressalta Tavares.

O presidente do Republicanos no DF afirmou ainda que a presidência nacional do partido não discute o cenário de uma candidatura de Damares à Presidência.

“O momento é de trabalho forte dos parlamentares republicanos, em total consonância com as diretrizes do partido”, encerra Wanderley Tavares.