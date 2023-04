Projeto Sabedoria de Terreiro promove oficinas gratuitas de culinária e costura no DF

As atividades relacionadas à cultura de matrizes africanas acontecem entre abril e maio, no Paranoá

O Ilê Axé Oyá Bagan, tradicional terreiro e ponto de cultura do Distrito Federal, está promovendo, até 20 de maio, o projeto Sabedoria de Terreiro, que vai realizar oficinas de culinária e de costura ancestrais. O Abará, o Vatapá e o Acarajé, que é patrimônio cultural e imaterial do Brasil, estão entre os pratos que serão ensinados.

As oficinas de culinária ancestral são ministradas por três representantes. A primeira ocorreu no domingo (9), com a Yalorixá Mãe Vilcilene de Jagun. As próximas são:

Oficina de Vatapá com Yalorixá Mãe Cícera de Oxum, dia 16/04

Oficina de Acarajé com Yalorixá Mãe Baiana de Oyá, dia 30/04

Pessoas interessadas em participar devem fazer a inscrição por meio do formulário neste link.

De acordo com a organização do evento, o segundo bloco de atividades oferece à comunidade a oportunidade preciosa e gratuita de aprender, não apenas a receita de quitutes típicos e técnicas de costura, mas também sobre o simbolismo cultural e ancestral dos alimentos e das vestimentas. Além disso, todo o conhecimento será transmitido por importantes representantes da cultura de matrizes africanas e integrantes do Coletivo de Yás do DF, como Mãe Baiana de Oyá, Mãe Vilcilene de Jagun e Mãe Cícera de Oxum.

Para a anfitriã da casa, Mãe Baiana, o projeto também desenvolve um trabalho fundamental de conscientização. “Por meio de todas essas atividades formativas e educativas, o Sabedoria de Terreiro contribui fortemente para a luta contra a discriminação religiosa, para a preservação e manutenção da vida cultural da Praça dos Orixás, e para a difusão do sagrado no mundo afrocandango”, ressalta a Yalorixá.

O projeto, que integra o Circuito Candango de Culturas Populares, é realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos, em parceria com o Ilê Axé Oyá Bagan, e conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF), do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF).

Serviço: Oficinas de Culinária Afro – Sabedoria de Terreiro

Horário: a partir das 9h

Local: Ilê Axé Oyá Bagan — Núcleo Rural Tamanduá – Brasília, DF, 70297400

