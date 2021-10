Represamento de dados faz número de casos de covid saltar

Dessa forma, a capital ultrapassa os 500 mil casos confirmados desde o início da pandemia, chegando aos 502.049

Na tarde desta terça-feira (05), a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), da Secretaria de Saúde, anunciou que houve um represamento de dados do sistema e-SUS, do Ministério da Saúde, que notifica diariamente os novos casos de covid-19.

De acordo com o a pasta, cerca de 2.632 casos não foram contabilizados, de modo que o reconhecimento apenas foi possível após uma modificação na plataforma de captação de dados (API), realizada no mês passado.

Do total de casos represados lançados em sistema, 653 (24,8%) ocorreram em 2020 e 1.979 (75,2%) em 2021. Sendo somado ao último boletim epidemiológico divulgado, foram registrados 3.016 novos casos.

Dessa forma, a capital ultrapassa os 500 mil casos confirmados desde o início da pandemia, chegando aos 502.049. Dos casos de 2021, 1.870 pacientes (94,5%) iniciaram sintomas entre os meses de agosto, setembro e outubro.

Atualizações

Nas últimas 24 horas foram registradas 17 óbitos por complicações relacionadas ao coronavírus, somando 10.527 (2,1%) mortes. Dos mais de meio milhão de pessoas infectadas, 480.402 (95,7%) se recuperaram.

Segundo a Saúde, três homens e três mulheres morreram hoje, porém, das mortes que aconteceram em outros dias, mas que foram registradas apenas hoje cinco eram mulheres e 12 eram homens.

Se mantendo alto, o Índice de Transmissibilidade está em 1,15. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38. Segundo a pasta, a soma dos novos casos pode fazer com que o índice aumente ainda mais, já que o cálculo da taxa leva em conta as datas de primeiros sintomas dos infectados.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (54.587), Plano Piloto (50.353) e Taguatinga (39.028). A maior taxa de mortalidade é em Santa Maria (447), com 3,1%, sendo seguida por Ceilândia (1.611), com 3%.

Os dados ainda mostram que, do total de mortes, 918 não eram residentes da capital, sendo, 789 de Goiás (entorno), um do Acre, um de Alagoas, dois do Amapá, 29 do Amazonas, 17 da Bahia, três do Maranhão, oito do Mato Grosso, 40 de Minas Gerais, um do Piauí, quatro do Rio de Janeiro, quatro de Rondônia, sete de Roraima, um de Santa Catarina, cinco de São Paulo e quatro do Tocantins.