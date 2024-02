RenovaDF tem edital com 1,4 mil vagas para cursos

Os participantes do RenovaDF receberão benefícios como auxílio pecuniário, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e certificado

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) anunciou, nesta sexta-feira (09), a abertura do chamamento público nº 01/2024, com 1,4 mil vagas para o curso de qualificação profissional do programa RenovaDF.

O programa, regido pelo Decreto nº 41.037, de 28 de julho de 2020, alterado pelo Decreto nº 42.701, de 9 de novembro de 2021, tem como objetivo proporcionar formação e qualificação profissional na área da construção civil, abrangendo diversas profissões como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. O curso terá duração de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais. As aulas serão ministradas por entidades reconhecidas e experientes na formação de mão de obra.

Os participantes do RenovaDF receberão benefícios como auxílio pecuniário, auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e certificado autenticado pela entidade qualificadora e pela Sedet. A previsão para o início das atividades é a partir de 5 de março, podendo ser alterada mediante justificativa da Sedet, divulgada no site oficial do órgão.

As inscrições estarão abertas desta sexta-feira até o próximo dia 18, com 500 vagas adicionais de cadastro de reserva. Os interessados podem acessar este link para preencher o formulário de pré-inscrição.

O candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos, comprovar desemprego e residência no Distrito Federal. No entanto, mulheres gestantes, pessoas com restrições de mobilidade e aqueles que já participaram do RenovaDF não podem se inscrever.

O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira, os inscritos passarão por uma classificação baseada em condições socioeconômicas. Em caso de empate, será realizado um sorteio eletrônico. O resultado final será divulgado no site da Sedet a partir do dia 19 deste mês.

Os selecionados deverão comparecer às agências de atendimento ao trabalhador no período de 19 a 23 de fevereiro para apresentar documentos comprobatórios. O não comparecimento resultará na desclassificação, abrindo a possibilidade de convocação de candidatos do cadastro reserva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para mais informações e esclarecimentos, os interessados podem contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional (SQP), pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99198-8727.

As informações são da Agência Brasília