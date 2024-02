Gramado do Bezerrão passa por manutenção

A arena é um dos palcos do Campeonato Candango, e ainda este mês vai receber jogos da Supercopa Feminina e do Campeonato Brasileiro Feminino

Desde que foi entregue à população do Gama, o Estádio Valmir Campelo Bezerra, popularmente conhecido como Bezerrão, segue tendo suas instalações aprimoradas pela Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL). Sob a gestão da pasta, uma série de melhorias vem sendo implementada visando proporcionar uma experiência de qualidade tanto para atletas quanto para espectadores.

A SEL acompanha o trabalho da empresa contratada para a manutenção do gramado do estádio. O secretário Renato Junqueira afirma que a pasta avalia de perto a evolução das melhorias no gramado do estádio. “Reconhecemos que a garantia da excelência do campo é fundamental para o bom andamento e a segurança dos jogos realizados no Bezerrão. Essa iniciativa reflete nosso compromisso em promover um ambiente esportivo de alto nível para a comunidade local. Nossa meta é proporcionar condições ideais para que atletas e espectadores desfrutem de experiências esportivas memoráveis e seguras”, ressalta.

A arena vem sendo um dos palcos do Campeonato Candango, e ainda este mês vai receber jogos da Supercopa Feminina e do Campeonato Brasileiro Feminino. Atualmente o gramado recebe cortes verticais para melhorar o aspecto de aeração e acolchoamento, além de permitir que as espécies utilizadas na composição do campo realizem o processo adequado de fotossíntese.

“As plantas crescem muito próximas umas das outras, dando esse aspecto de acolchoamento e ao mesmo tempo impedindo o processo da fotossíntese, por isso a necessidade deste corte”, detalha o agrônomo Valtenio Severo, da Alvorada Serviços, empresa responsável pela manutenção do gramado do estádio.

Ele explica que a próxima fase é a execução do corte horizontal para diminuir a densidade da grama e nivelar a altura. “O corte vai proporcionar um jogo mais dinâmico, onde a bola vai rolar com mais rapidez, situação em que os jogadores vão sofrer menos para mostrar um bom futebol”.

Sobre o aspecto visual do gramado, o agrônomo considera: “Esse aspecto de grama queimada é bem normal quando o campo passa por esse processo de manutenção, mas nada que comprometa a qualidade do gramado”.

Reforma

Inaugurado em 1977, o Bezerrão passou pela sua maior reforma desde 2008, quando foi totalmente remodelado, ficando agora pronto para uso. Foram feitos reparos estruturais, recuperação das arquibancadas e do gramado, além da modernização da rede elétrica e do sistema de combate a incêndios. O investimento soma mais de R$ 3,9 milhões.

Nos equipamentos contra incêndio, as caixas-d’água e o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) passaram por revisões e atualizações. Os banheiros e vestiários também receberam intervenções, desde a substituição das cerâmicas, que estavam com problemas estruturais, até a instalação de dispensers de sabonete e suportes de papéis higiênicos.

Houve ainda a readequação da sinalização de segurança, além da renovação de toda a identidade visual do estádio. Na área externa do Bezerrão, a pintura foi renovada e vidros foram instalados na tribuna de honra.

