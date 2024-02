Renova DF forma mais 2,3 mil alunos no 5º Ciclo de 2023

Na cerimônia de formatura, Celina Leão falou sobre os planos do GDF em criar um programa gratuito de cursinho para concurso público

O programa de qualificação profissional do Governo do Distrito Federal (GDF), Renova DF, formou, nesta quinta-feira (1º), 2,3 mil alunos do 5º Ciclo de 2023. Os novos formandos receberam os certificados das mãos da vice-governadora Celina Leão, durante cerimônia de formatura no Ginásio de Esportes do Cruzeiro.

O 5º Ciclo do Renova DF recebeu alunos das regiões administrativas do Riacho Fundo I, Recanto das Emas, Gama, Varjão, Ceilândia, Plano Piloto, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Cruzeiro, Sudoeste, Candangolândia, São Sebastião, Sobradinho II, Taguatinga, Brazlândia e Samambaia.

O programa consiste em aulas voltadas para a área da construção civil, com noções básicas de carpintaria, jardinagem, serralheria, hidráulica, entre outras especialidades. Os cursos são ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai) em 4h diárias, durante três meses.

O diferencial do Renova DF é a recuperação de espaços públicos por parte dos alunos, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, vilas olímpicas e viadutos. O programa formou em 2023 mais de 7 mil alunos e reformou 705 equipamentos da capital.

“Esse é um programa reconhecido nacionalmente e premiado justamente porque ele treina, capacita e, ainda, deixa um benefício contínuo na nossa cidade. Os alunos passam transformando aqueles locais que eram depósitos de lixos e sujeiras e em ambientes onde a comunidade vai poder ter aquele momento de lazer no seu equipamento público”, destacou Celina.

O secretário de Trabalho e Renda, Thales Mendes, frisou sobre a importância do Renova DF, que abrirá novos Ciclos em 2024, com cerca de 10 mil vagas: “O Renova é um programa de oportunidades e de qualificação profissional, com objetivo de trazer de fato oportunidades para as pessoas aprenderem uma profissão que todos os dias têm contratações. Somente neste dia nós emitimos mais de 100 cartas de encaminhamento de emprego. O primeiro ciclo deste ano será lançado daqui dez dias com algumas inovações”.

“Cada aluno também recebe um salário mínimo, a cada 80 horas, aproximadamente 30 dias de curso. Essa é uma forma de incentivar as pessoas a não desistirem no meio do caminho. A bolsa na verdade é muito barata pelo benefício que a gente traz para a cidade e para as pessoas que participam do programa. No final, tudo é revestido em bem-estar para a nossa cidade”, completou Thales.

Renovação

Para o porteiro Vanduir da Silva, o programa literalmente renova vidas: “Quando eu entrei no Renova DF o meu interesse era a bolsa financeira, mas quando eu cheguei nas aulas a minha mente já mudou. Eu entendi que o Renova DF não é somente o dinheiro, aprender uma profissão ou renovar um parquinho, o Renova ele vai além. O programa não renova somente o DF, mas as nossas vidas, e para muitos é um divisor de águas. Renova amizades, famílias e pessoas”.

Já Ironice do Nascimento viu a qualificação como uma forma de aperfeiçoar o seu ofício: “O curso como um todo foi uma experiência de grande valor. Nós aprendemos a lidar com o ser humano, com pessoas de diversas etnias, o que se torna muito gratificante. Eu aprendi com eles, e também pude ensinar. Dentro do Renova eu já fui sabendo de algumas coisas, porque eu sempre vivi de ‘bicos’, mas o programa veio me mostrar a essência de todos os serviços, e eu pude ajudar outras pessoas também. Hoje eu posso levantar e falar que eu tenho uma profissão dentro da minha área”.

Novo programa

A vice-governadora também destacou os planos do GDF, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), em criar um programa voltado para ministrar aulas para pessoas interessadas em prestar concurso público.

“Será um curso gratuito para concurso. É um projeto capitaneado pelo deputado Rafael Prudente, e está sendo criado dentro da Secretaria de Trabalho. Um programa muito legal em uma cidade com muitos concursos. Será voltado para as pessoas que nunca teriam condição de pagar um cursinho e de terem acesso ao curso de forma gratuita. A previsão é de que já esteja disponível neste semestre”, finalizou Celina.

Sobre o projeto, o secretário Thales completou: “Nós já temos a ideia de fazer um grande programa de qualificação para inserção em seleções públicas. Em concurso público e universidades, e isso ainda está no ‘forno’, mas a governadora antecipou aqui. Precisamos ajustar algumas coisas para fazer algo bem bacana que de fato faça transformação na vida das pessoas. Acreditamos que ainda este semestre lançaremos o programa”.