Casos de dengue aumentam 920% no DF; seis pessoas morreram

Durante o mês de janeiro, o Distrito Federal registrou um aumento de 920,5% de casos prováveis de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. Até 27 de janeiro, foram 29.492 diagnósticos e seis mortes confirmadas.

Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, além dessas mortes, outras 24 ainda estão sendo investigadas.

Ainda de acordo com o levantamento, a população entre 20 e 29 anos tem o maior número de casos, proporcionalmente, com 1.092 casos por 100 habitantes.

Hospital de campanha

Mais cedo, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou uma série de ações para reforçar o enfrentamento à dengue e ampliar o acesso ao atendimento a pessoas com sintomas da doença.

A principal medida será a instalação do hospital de campanha com cadeiras de hidratação e leitos de internação.

Atualmente, o DF conta com 176 unidades básicas de saúde, nove tendas e duas carretas atuando como porta de entrada dos pacientes com sinais como febre, mal-estar e dores no corpo.

O hospital de campanha será montado nos próximos dias e contará com o efetivo, equipamentos e insumos da Aeronáutica. Com funcionamento 24 horas, o espaço vem, principalmente, para aumentar as áreas de fornecimento de hidratação das pessoas com sinais de dengue. São esperados mais de 60 leitos dentro de um módulo grande e único, além de acoplados e tendas, a depender da necessidade.