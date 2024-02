Operação recolhe 25 motos com escapamento irregular

A equipe de fiscalização identificou oito condutores inabilitados, cinco com CNH vencida e seis veículos com sistemas de iluminação alterados

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na noite dessa quarta-feira (31), a terceira Operação Sossego do ano com três pontos de bloqueio na região de Águas Claras. Durante a ação, foram realizadas 240 abordagens e o recolhimento de 25 motos ao depósito da autarquia.

A equipe de fiscalização e policiamento do Detran-DF identificou oito condutores inabilitados, cinco com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e seis veículos com sistemas de iluminação alterados.

Foram autuados condutores por 21 infrações diversas e realizados dez testes de etilômetro entre aqueles que apresentaram indícios de consumo de bebida alcoólica ou alteração comportamental.

A operação contou com um grande aparato. Foram 31 agentes, 15 viaturas e três guinchos. O Detran-DF tem investido na realização de operações como essa – que, além de ter como foco coibir o excesso de ruídos, permite aos agentes identificar condutas irregulares que possam, eventualmente, trazer risco à população.

“A Operação Sossego tem o objetivo de combater a poluição sonora e garantir a segurança viária, com a intensificação da fiscalização em motocicletas. A operação permite retirar de circulação os condutores inabilitados, com CNH suspensa ou cassada, além de motos sem condições de rodar na via pública, garantindo-se assim a segurança viária”, ressaltou o coordenador regional de Policiamento de Fiscalização de Trânsito Oeste, Wesley Cavalcante.

Conduzir motocicletas com escapamento alterado, emitindo ruído excessivo, configura infração de trânsito grave, gerando cinco pontos na carteira, além de multa de R$ 193.

Motocicleta roubada

A ação permitiu localizar e recuperar uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, prata, produto de roubo/furto. Ao chegar ao depósito da autarquia, o agente responsável pela remoção observou, na vistoria do veículo, que o chassi não correspondia à placa. As autoridades policiais já foram comunicadas sobre o ocorrido.

As informações são da Agência Brasília