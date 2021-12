Relíquia de São Pio chega da Irlanda a Brasília nesta quarta-feira

Luva que o pároco utilizou durante ministério ficará exposta na Paróquia São Pio, no Sudoeste

Chegou, nesta quarta-feira (29), por volta das 16h30 uma das relíquias do padre Pio de Pietrelcina, um dos santos da igreja católica. Trata-se de uma luva que o pároco utilizou durante parte do ministério em Dublin, na Irlanda. E foi do país germânico que veio o item, por meio do Frei Severino Pinheiro. A luva foi colocada na tenda de anexo da Paróquia São Pio como lembrança de honra ao padroeiro da unidade religiosa.

Acredita-se que esta é uma relíquia que teria coberto feridas semelhantes às de Jesus Cristo nas mãos do padre Pio, sendo as marcas da crucificação, isto é, os furos nas palmas. A Paróquia localizada no Sudoeste é a primeira em todo o mundo destinada ao santo. Em vida, a tradição cristã católica conta que Padre Pio tinha muitos carismas e dons espirituais, sendo os principal deles as curas milagrosas. Ele foi ordenado padre em 1910.

Foto: Vítor Mendonça / Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça / Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça / Jornal de Brasília

Foto: Vítor Mendonça / Jornal de Brasília

“São Pio não buscava o espetáculo e escondia esse sinal visível da Paixão de Cristo com as luvas, que porém ficavam encharcadas com sangue”, explicou o pároco, Padre Fernando Sousa. O padroeiro da paróquia morreu em 1968, mas foi só em 2002 que foi considerado santo pela Igreja Católica, canonizado pelo Papa São João Paulo II. São Pio é considerado por muitos como o santo da era moderna.

Uma missa em celebração da chegada da luva de São Pio foi realizada na tenda da Paróquia. A relíquia ficou exposta a partir das 16h30 na missa nesta tarde de quarta-feira (29). Os devotos poderão contemplá-la até às 20h30, quando acontece a segunda e última missa do dia.