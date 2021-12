Programação do transporte público para o fim do ano

Confira os horários de funcionamento dos ônibus e do Metrô

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou nesta quarta-feira (29) os horários do transporte público durante o fim de ano.

Nesta sexta-feira (31), véspera do ano novo, os ônibus circularão normalmente, com tabela horária de dia útil. Para atender o fechamento do comércio, haverá reforço de viagens nas linhas mais procuradas.

No sábado, 1° de janeiro, os ônibus circularão com a tabela horária de feriado. Os horários e itinerários podem ser visualizados em dfnoponto.semob.df.gov.br.

Metrô

O horário de funcionamento do Metrô na sexta (31) será das 5h30 às 21h. Já em 1º de janeiro, os trens circularão das 7h às 19h.

Com informações da Agência Brasília