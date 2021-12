Confira as atrações culturais do Brasília Iluminada 2021

Apresentações musicais e teatrais seguem no Espaço Céu de Brasília; passagem do Trenó Luz com Papai Noel vai até 15 de janeiro

A programação do Brasília Iluminada 2021 continua nos próximos dias, inclusive após o réveillon. O evento contará com muita música, passagem da carreata do Papai Noel e a oportunidade de registrar belos momentos na ornamentação decorativa.

No palco Céu de Brasília, a programação cultural será retomada nesta quinta (30) com o Quarteto de Trompas Mozart, do grupo Goodtime Rock Band, e a multi-instrumentista Nãnan.

No último dia de 2021, o público acompanhará as apresentações do Coro Laetare, Identidade Brasileira e Toccata Coral e Orquestra. Já no primeiro dia de 2022, quem comanda a programação é o Piano Cello e Lelê Alves.

A programação natalina também continua a se fazer presente com o espetáculo Trenó Luz. Em formato de trio elétrico, ele reproduz um trenó com cenário natalino e com a presença do Papai Noel, que vai ter programação itinerante pela capital federal.

Confira, abaixo, a programação dos próximos dias.

Céu de Brasília (ao lado da Praça do Cruzeiro), sempre a partir das 17h30

Quinta (30): Quarteto de Trompas Mozart, Goodtime Rock Band e Nãnan

Sexta (31): Coro Laetare, Identidade Brasileira e Toccata Coral e Orquestra

Sábado (1º/1): Piano Cello e Lelê Alves.

Percursos do Trenó Luz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta (29), às 16h30: Sol Nascente

Quinta (30), às 16h: Sobradinho e Sobradinho II

Sexta (31), às 17h30): Asa Norte e Asa Sul

Sábado (1º/1), às 17h: São Sebastião e Jardim Botânico

Domingo (2/1), às 16h30: Paranoá e Itapoã

3/1, às 16h: Santa Maria

4/1, às 17h45: Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal

5/1, às 16h30: Gama

6/1, às 16h30: Riacho Fundo II

7/1, às 16h30: Riacho Fundo

8/1, às 16h45: Guará e Guará II

9/1, às 16h30: Samambaia

10/1, às 17h30: Noroeste

11/1, às 16h30: Águas Claras

12/1 (horário a confirmar): Núcleo Bandeirante, com passagem pela EPNB

13/1 (horário a confirmar): Lago Norte, com passagem parcial até a QI 9

14/1 (horário a confirmar): Lago Sul

15/1 (horário a confirmar): Park Way, com passagem pela via principal.

Flávio Botelho, da Agência Brasília