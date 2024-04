Reforma do Caps de Planaltina reforça serviços de saúde mental

Ainda este mês, a população de Planaltina, Arapoanga, Fercal, Sobradinho e Sobradinho II contará com uma estrutura renovada para atendimento na área de saúde mental. O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) localizado ao lado do Hospital Regional de Planaltina (HRPl) será entregue após um serviço completo de reforma, focado na melhoria estrutural e maior qualidade do serviço ofertado à população.

Com quatro consultórios e uma sala multiúso, o espaço teve pintura, teto, piso, portas, janelas e banheiros reformados, além de contar com novo sistema de climatização. “Há a expectativa de ter uma melhor ambiência tanto para o servidor quanto para a população, além de termos maior privacidade para os atendimentos individuais”, explica a gerente do Caps, Elzicleide de Albuquerque.

Classificado como Caps tipo II, a unidade atende pacientes a partir de 18 anos que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais severos e persistentes, como esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, depressão profunda, entre outros. Além dos 300 enfermos acompanhados rotineiramente, das 7h às 18h, o acesso é livre para quem procurar diretamente o serviço. “Casos mais leves são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde. Já pacientes em situação de crise (que precisam ser estabilizados) seguem para o Hospital Regional de Planaltina”, detalha.

A diretora de Atenção Secundária da Região Norte de Saúde, que abrange Planaltina, Arapoanga, Fercal, Sobradinho e Sobradinho II, Halina Alves, explica que o Caps II de Planaltina atende moradores de toda essa região, sejam eles de áreas urbanas, sejam de rurais. “Temos uma demanda crescente por serviços de saúde mental e essa reforma vai ajudar a atender os pacientes”, afirma.

Crianças e adolescentes até 18 anos são atendidos pelo Caps, localizado em Sobradinho, que também conta com um Caps AD, especializado no tratamento da dependência de álcool e outras drogas localizado em Sobradinho II.

*Com informações da Agência Brasília.