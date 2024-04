MDB brasiliense amplia esferas de ação

Visando aproximar setores da sociedade com o partido, o MDB brasiliense lançou esta semana mais cinco núcleos temáticos.

Planeja dedicar mais espaço para apoio e fomento do empreendedorismo, defesa das pessoas com deficiência, diversidade, proteção animal e socioambiental passam a contar com estrutura da sigla.

O presidente regional da legenda, Wellington Luiz, garante que a pluralidade, capacidade de diálogo e realização, que são pilares do MDB seguem norteando a legenda e seus trabalhos.

“Queremos estar cada vez mais próximos das pessoas, ouvindo as demandas e trabalhando por soluções”, afirmou Wellington, em reunião com a militância.

O partido, que elegeu três parlamentares na última disputa pela Câmara Legislativa, hoje tem uma bancada de seis distritais. Conta ainda com uma cadeira na Câmara dos deputados, além do governador Ibaneis Rocha.