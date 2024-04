Área de descarte irregular de entulho é renovada em São Sebastião

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) entregará mais um ponto de descarte irregular restaurado pelo projeto De Cara Nova, nesta quinta-feira (18), às 10h, que tem como objetivo eliminar os maiores lixões do Distrito Federal. O projeto já retirou quase 4 mil toneladas de entulho de locais espalhados pelas regiões administrativas, de janeiro até o início de março.

São Sebastião é a região administrativa comtemplada nessa etapa. O espaço renovado foi o maior lixão da cidade, um ponto usado há mais de 20 anos para acúmulo de lixo e entulho no bairro Crixá, próximo a rua 33, lote 10. Equipes do SLU fizeram a limpeza do local com a remoção de 1.150 toneladas de resíduos. “O objetivo da ação é chamar a atenção dos moradores para a educação ambiental e diminuir o número de lixo e entulho na região”, destaca Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU.

Além disso, o espaço foi cercado com 260 estacas e 4 km de arame para prevenir o descarte incorreto. A Administração Regional de São Sebastião fez um levantamento de todas as áreas de descarte irregular de lixo e entulho na cidade para que o SLU atuasse na recuperação dos locais.

*Com informações da Agência Brasília.