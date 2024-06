Reforma de quadra na Vila Telebrasília garante treinos de jovem talento do DF

Nascida e criada na Vila Telebrasília, a jovem Maria Eduarda Leão Magalhães, 15, conhecida como Madu, descobriu a paixão pelo basquete na quadra poliesportiva do bairro. Sob influência de um amigo, há nove meses ela passou a treinar no espaço mesmo sem nunca ter feito aulas da modalidade. “Tudo começou nessa quadra”, lembra. Pouco tempo depois, Madu, que ia todos os dias para o local às 6h para praticar o esporte, passou a compor o time de base do Cerrado Basquete.

Treinando profissionalmente no clube, Maria Eduarda passou a ir menos à quadra. Também foi nesse período que o local deixou de ter tabelas. Uma delas caiu, e Madu resolveu guardar em casa para que não se perdesse. A outra também foi preservada por um vizinho. Há poucos meses, a jovem precisou voltar a treinar na quadra devido a uma lesão no joelho, mas, como estava sem os itens, a mãe dela, a empresária Gabriela Leão, foi atrás de uma solução junto ao programa GDF Presente, executado em parceria com a Administração Regional do Plano Piloto.

GDF Presente

“Ela não podia correr nem ter grandes impactos, mas tinha que continuar treinando os arremessos e precisava de uma quadra para isso”, conta Gabriela. “Coincidentemente, foi nesse momento que o GDF mandou uma equipe para trabalhar aqui na Vila Telebrasília fazendo alguns reparos. Foi quando solicitei a recolocação das tabelas; rapidamente eles vieram e ela pode aproveitar para manter o pique.”

Quadra esportiva ganha reforço com ação do GDF Presente | Foto: GDF Presente

As tabelas foram recolocadas, bem como as cestas e as redes. Além da recuperação da estrutura, a quadra passou por uma grande limpeza. “A comunidade da Vila Telebrasília tem um grupo de WhatsApp para falar dos problemas e mostrar tudo que acontece na cidade”, explica o coordenador do Polo Central 3 do GDF Presente, Alexandro César. “O GDF Presente está nesse grupo, e a mãe da menina me procurou pedindo uma solução. Resgatamos as tabelas e as cestas e, em parceria com a administração regional, fizemos o serviço de recolocação e limpeza do local”.

Com a estrutura restabelecida, Madu voltou a treinar no local durante a recuperação da lesão e também como preparação para o próximo campeonato a ser disputado com o Cerrado Basquete, a Copa Sul-Americana de Basquete Sub 15, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, em meados de julho.

“Acho muito importante poder ter uma quadra assim, porque o esporte leva pessoas a caminhos muito bons”, ressalta a atleta. “É o que espero que aconteça comigo. Minha meta é terminar o ensino médio e tentar uma bolsa de estudos numa universidade nos Estados Unidos.”

Com informações da Agência Brasília