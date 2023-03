Reforma da DF-463 entra na fase de junção da rodovia com a marginal

Essa etapa do serviço vai beneficiar os moradores dos Jardins Mangueiral e do Jardim Botânico

Feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a esperada obra de reforma asfáltica da DF-463 entrou, esta semana, na fase de junção da pista principal com as laterais da rodovia.

Após a reforma do pavimento da pista principal, os operários trabalham para fazer a reconformação asfáltica com a marginal. Esta fase do serviço vai beneficiar os moradores dos Jardins Mangueiral e do Jardim Botânico.

Iniciada em maio de 2022, a reforma da rodovia DF-463 já passou pelas fases de fresagem de material de revestimento de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ), reciclagem da base com adição de 3% de cimento, imprimação, pintura de ligação e drenagem. A próxima fase será a sinalização horizontal e vertical.

A obra é feita entre São Sebastião e o entroncamento com a Estrada Parque Contorno (DF-001), na subida de São Sebastião para o Plano Piloto.

Quando forem finalizados os serviços, cerca de 30 mil motoristas serão beneficiados, entre eles moradores do Jardim Botânico e dos Jardins Mangueiral, além de outras regiões próximas. O investimento na obra de 3,9 quilômetros é de R$ 6,4 milhões.

Agência Brasília