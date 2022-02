Reeducandos ganham desconto em mensalidade de faculdades

De acordo com diretora, o objetivo da iniciativa é estimular os reeducandos a procurarem o aprimoramento educacional

Uma parceria entre a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) e as faculdades ISCON e Cerrado vai permitir desconto de 30% a 40% na mensalidade em diversos cursos de graduação aos reeducandos em regimes aberto ou semiaberto, como biomedicina, gestão de recursos humanos, fisioterapia, psicologia, enfermagem e direito.

“O que nós queremos é facilitar o ingresso de quem está nos regimes semiaberto e aberto a oportunidade de cursar o nível superior e, assim, se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho. Acreditamos no poder da educação no processo de ressocialização”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

De acordo com diretora da Funap, Deuselita Martins, o objetivo da iniciativa é estimular os reeducandos a procurarem o aprimoramento educacional. “O acesso à educação é muito importante no processo de ressocialização dos presos. Com essa dedicação diária ao estudo, estima-se que ocorrerá um maior aprimoramento de sua cultura e contribuirá positivamente e significativamente para sua readaptação ao convívio social”, explica.

As mensalidades variam de R$ 150,00 a 500,00, a depender do curso escolhido. Os reeducandos interessados em ingressar em uma das faculdades parceiras deverão entregar a documentação necessária à Funap (no SIA Trecho 2, 1835/1845 – Guará), que solicitará a inscrição e a autorização para estudo junto à vara de execuções penais. Veja abaixo a lista de cursos e a documentação exigida.

Documentação obrigatória

• Cópia do RG;

• Comprovante de residência;

• Diploma do Ensino Médio;

• Resultado do vestibular on-line.

Cursos de graduação contemplados

• Biomedicina;

• Gestão de recursos humanos;

• Teologia;

• Fisioterapia;

• Psicopedagogia;

• Psicologia;

• Gestão hospitalar;

• Enfermagem;

• Direito;

• Radiologia;

• Administração;

• Gestão pública;

• Letras;

• Pedagogia;

• Secretariado;

• Técnico em enfermagem.