Detran-DF permite mais 153 licenças a motoristas de transporte escolar

O período para a conclusão da vistoria dos veículos escolares, que antes iam até quinta (10), tem prazo até 1° de março

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou nesta terça-feira (8) uma nova lista com 153 condutores de transporte coletivo de escolares no Distrito Federal. O benefício foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Ao todo, 470 motoristas já receberam a autorização, com validade de três anos. O período para a conclusão da vistoria dos veículos escolares, que antes iam até quinta (10), tem prazo até 1° de março.

O Detran disponibiliza postos de vistorias específicos para atendimento dos veículos de transporte escolar no Gama, Recanto das Emas, Sobradinho, Taguatinga e Setor de Cargas (antiga Vadel). São cerca de 120 vagas diárias e realizados mutirões aos fins de semana a fim de facilitar o atendimento dos motoristas, sem comprometer os horários escolares.

O Núcleo de Credenciamento de Veículos (Nucrev) tira dúvidas de quem deseja obter a licença de transporte escolar presencialmente, no edifício-sede do Detran-DF. Há ainda a opção de tirar dúvidas pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp, no telefone (61) 9149-0995.