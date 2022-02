Moradores de dois setores de Ceilândia devem regularizar documentos

Codhab faz convocação de 1.022 ocupantes de imóveis nas QNPs 21 a 27 e QNQs 1 a 7

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) está convocando moradores dos imóveis localizados em alguns endereços dos setores QNP e QNQ de Ceilândia para apresentar documentação com vistas à habilitação para doação ou venda direta e posterior emissão do documento com o registro definitivo da propriedade.

Para fazer o procedimento presencialmente, o morador deverá apresentar os documentos solicitados pelo Edital n° 03/2022 no Centro Olímpico e Paralímpico do Setor O – QNO 9, Conjunto 1, Lote 1, Ceilândia Norte –, entre as 8h e as 12h e das 14h às 17h.

De forma remota, poderá enviar o material para o e-mail [email protected] Em ambos os casos, a documentação deve ser entregue no período de 4 a 29 de abril.

Confira neste link o edital com a relação dos documentos e a listagem com os endereços dos imóveis objeto da titulação.

Agência Brasília, com informações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF