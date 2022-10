Reeducandos do DF participam de Olimpíada Brasileira de Matemática

As pessoas privadas de liberdade que participaram estão regularmente matriculadas no Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

Os reeducandos do sistema prisional do Distrito Federal concluíram mais uma etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A 17ª edição da olimpíada promoveu a segunda fase classificatória. Trinta custodiados participaram.

A Obmep é um projeto nacional elaborado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) com apoio do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área.

As pessoas privadas de liberdade que participaram estão regularmente matriculadas no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação (SEE), responsável por inscrever os estudantes na competição. A listagem com os estudantes medalhistas será divulgada em 20 de dezembro.

*Com informações da Agência Brasília