Rede pública de saúde ganha reforço de mais 63 servidores

Foram nomeados 63 novos servidores efetivos pela Secretaria de Saúde.A publicação saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (26).

As vagas são para cargos da carreira de Especialista em Saúde Pública do Distrito Federal e enfermeiros.

Das vagas, 48 são para enfermeiro da família e comunidade, sete para técnico de laboratório (hematologia e hemoterapia), quatro para administrador, duas para contador e duas para analista de sistemas. Os nomeados têm até 30 dias para entregar a documentação necessária à administração central da SES e assinar o termo de posse.

“Tornamos sem efeito as nomeações dos candidatos que não tomaram posse e dessa forma, teremos 63 profissionais de saúde para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde”, explica o subsecretário de Gestão de Pessoas da SES, Evillásio Ramos. “Nosso objetivo é melhorar a qualidade do serviço em toda a rede pública de saúde do DF e prestar a melhor assistência ao paciente, sem deixá-lo desassistido.”

*Com informações da Agência Brasília