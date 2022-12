DF: Bolsonaristas entram em confronto e tentam invadir a sede da PF

O motivo da revolta teria sido a prisão de um cacique, identificado como Tserere, do povo Xavante

Na noite desta segunda-feira (12), um grupo com aproximadamente 100 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), que estavam se manifestando na frente da sede da Polícia Federal, localizada na Asa Norte, Brasília, entraram em confronto com os agentes e depredaram a rua e objetos próximos, chegando a tentar invadir a sede da PF. O motivo da revolta teria sido a prisão de um cacique, identificado como Tserere, do povo Xavante.

Segundo os manifestantes, o cacique teria sido levado pelos federais e retirado da frente do Palácio da Alvorada, onde compunha os atos contra a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com ofensas destinadas ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo os bolsonaristas, foi Moraes quem mandou prender o indígena.

Em grupos bolsonaristas, vídeos da esposa do cacique, a missionária Sueli Amna, foram divulgados. Na filmagem, ela diz que seu marido foi levado pelos policiais.

“Eu peço que as pessoas venham aqui para tirar ele da cadeia. Ele deu a vida pelo povo, pelo Brasil e pela pátria”, afirma a mulher.



A confusão, que levou a carros depredados e incendiados pelos bolsonaristas, foi contida pela polícia com o uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver os manifestantes com pedaços de pau na mão, correndo contra a sede da PF.

Suposta causa da revolta, o cacique se identifica como pastor e, sua esposa, como missionária. A dupla é fiel apoiadora de Bolsonaro e vem aumentando, no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, e nas redes sociais, um discurso golpista contra Lula e Moraes.

Até o momento, não existem informações oficiais sobre sua prisão.

Este texto está em atualização. Aguarde.