Receita apreende dezenas de caixas de uísque sem nota fiscal no DF

A Receita do Distrito Federal, órgão vinculado à Secretaria de Economia local, realizou a apreensão de uma carga de um caminhão que transportava garrafas de uísque sem a devida nota fiscal, na madrugada desta quarta-feira (10).

Durante a fiscalização em uma rodovia do DF, a nota fiscal apresentada não continha as informações detalhadas necessárias sobre as bebidas que estavam sendo transportadas no veículo.

Além da apreensão das garrafas de uísque, os auditores também encontraram e apreenderam 38 toneladas de soja com nota fiscal considerada inadequada, na mesma ocasião da operação. Este tipo de fiscalização é essencial para garantir a regularidade e a legalidade das mercadorias em trânsito, visando coibir irregularidades fiscais e proteger a economia do Distrito Federal.