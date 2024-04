Celestino Chupel é reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral do Distrito Federal

O Defensor Público Celestino Chupel foi reconduzido ao cargo de Defensor Público-Geral do Distrito Federal após escolha do governador Ibaneis Rocha. O chefe do Executivo fez a seleção com base em lista apresentada pela categoria, que foi definida em eleição interna.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, ressaltou que a recondução garantirá que iniciativas importantes de sua gestão para a ampliação do atendimento à população em situação de vulnerabilidade sejam mantidas, ofertando mais prestação de assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade.

“Nosso intuito é garantir a eficácia e a continuidade das ações em curso, ampliar a rede de atendimento, de forma a promover a missão da instituição de forma consistente e focada e a garantir que os valores fundamentais da Defensoria Pública do DF sejam mantidos”, afirmou.

O processo eleitoral contou com dois candidatos ao cargo e contabilizou 270 votos: 204 a favor de Celestino Chupel e 66 em prol de Gustavo Dorella.

Atuação

Gaúcho de Vacaria (RS), Celestino Chupel atua há 20 anos na Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF). Ele foi coordenador do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde e do Núcleo de Atendimentos Iniciais. Formou-se na Faculdade de Direito da cidade de Sete Lagoas (MG), em 1994. Dez anos depois de conquistar o título de bacharel, foi admitido na Defensoria Pública do Distrito Federal.

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 828/2010, compete ao Defensor Público-Geral dirigir a Defensoria Pública do Distrito Federal, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação, praticar os atos próprios de gestão administrativa, de pessoal e financeira. O Defensor Público-Geral também representa a Defensoria do Distrito Federal judicial e extrajudicialmente.

Informações são da DPDF