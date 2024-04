Parque Ezechias Heringer fechado nesta quarta (10) para manutenção

O Instituto Brasília Ambiental informa que o Parque Ecológico Ezechias Heringer, localizado no Guará, está fechado nesta quarta-feira (10) para a execução de serviços de manutenção e roçagem. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos às 17h e a unidade de conservação seja reaberta para a comunidade. O parque funciona diariamente, das 6h às 22h.

O nome do parque é uma homenagem ao agrônomo pioneiro no estudo do Cerrado, Ezechias Heringer, que identificou diversas espécies de orquídeas em todo o território do Distrito Federal, inclusive espécies que ocorrem somente nessa área protegida. Entre os principais atrativos do parque estão os equipamentos de lazer e esporte.

*Com informações do Brasília Ambiental