Recebe alta da UTI mais uma das cinco crianças atropeladas por motorista bêbado

Duas das meninas atropeladas já estão em casa e outras duas seguem na UTI do hospital de Base

Tereza Neuberger

[email protected]

A terceira das cinco crianças atropeladas em Ceilândia, no último dia 22 de maio, por um motorista embriagado, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base. Ana Júlia, de 6 anos, foi transferida para um leito na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde deverá seguir com o tratamento.

As outras duas meninas que permanecem internadas, Bruna Raquel e Sofia Valentina, de 6 e 4 anos, continuam na UTI no Hospital de Base. De acordo com informações do hospital, Sofia está respondendo bem ao tratamento, com boa aceitação da dieta. A menina aguarda vaga para também ser transferida para internação no HRC, já a Bruna ainda passa por alguns exames.

Com apenas escoriações pelo corpo e ferimentos leves, Maria Eduarda, de 10 anos, foi a primeira das cinco vítimas do atropelamento a receber alta e ir para casa. A segunda a voltar para casa após o acidente foi Ester Isabely, de 10 anos. A criança recebeu alta na última sexta-feira (27).

Em estado grave, as cinco meninas chegaram ao hospital após serem atropeladas por Francisco Manoel da Silva, 53 anos. Embriagado, o homem dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em alta velocidade.

Em audiência de custódia na manhã da última terça-feira (24), a juíza de direito Monike de Araújo Cardoso, do Núcleo de Custódia de Ceilândia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do pedreiro que atropelou as crianças. Durante a audiência de custódia, a defesa do motorista justificou a fuga em razão das agressões e pediu a liberdade provisória do cliente, sem a necessidade de fiança, pois Francisco apresentou renda fixa e endereço comprovados. Porém a juíza que proferiu a decisão, ressaltou o caráter doloso do crime, uma vez que o pedreiro estava dirigindo sob influência de álcool e não possuía CNH.