Homem é preso tentando utilizar documento falso em banco na Asa Norte

Com quatro passagens por estelionato, o suspeito tentou utilizar a CNH falsa para adquirir carta de crédito em um consórcio

Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 2ª delegacia de polícia, divulgou nesta segunda-feira (30) a prisão de um homem de 52 anos por utilizar documentação falsa para adquirir crédito. O homem já possui quatro passagens por estelionato em diversas regiões.

A prisão em flagrante ocorreu no dia 25 de maio, após as equipes da PCDF receberem a informação por parte de uma instituição bancária de que havia uma suspeita de que o homem estaria tentando utilizar o documento falso.

De acordo com o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme, o estelionatário apresentou uma CNH falsa na agência do Banco Santander da 504/505 Norte com o objetivo de conseguir uma carta de crédito via abertura de consórcio. O servidor do banco que realizava o atendimento percebeu o indício de fraude e acionou a 2ª DP que em seguida compareceu ao local. Após confirmar que o documento público apresentado era falso, o homem que ainda se encontrava na agência bancária foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com a PCDF foi contatado que o suspeito já possuía três passagens pelo crime de estelionato no Goiás e uma passagem pelo mesmo crime no Distrito Federal. Pelo uso de documento público falso o homem pode pegar seis anos de reclusão e multa.