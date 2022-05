Lojas incendiadas na Feira dos Importados ainda passam por perícia

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a expectativa é de que a feira volte a funcionar nesta terça-feira (31)

Geovanna Bispo e Marcos Naiton

[email protected]

As 14 lojas incendiadas na Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), durante a madrugada desta segunda-feira (30), ainda passam por perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Além dessas, outras 30 foram indiretamente atingidas pelo incêndio.

Os donos e comerciantes que tiveram as lojas atingidas, até o fim desta tarde, ainda não puderam entrar no centro comercial para avaliar os danos causados.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), a expectativa é de que a feira volte a funcionar nesta terça-feira (31).

Entenda

Durante a madrugada, os bombeiros foram acionados para controlar as chamas que atingiam as bancas. As lojas ficam no bloco B da feira e a maioria vendia roupas e acessórios.

As chegarem no local, os militares encontraram grande quantidade de fumaça saindo pelo teto da feira, na área central. A suspeita é que o incêndio tenha sido resultado de curto-circuito.

Após mais de uma hora de ação, o incêndio foi controlado e as barracas precisaram passar por um processo de resfriamento para que as chamas não se alastrassem mais. A técnica foi necessária devido à grande quantidade de material inflamável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, foi encontrado um botijão de gás que, segundo a corporação, pode ter sido um catalisador paras as chamas, já que, com o calor, a válvula do recipiente estourou.

Veja imagens do local:

Foto: Reprodução/ CBMDF