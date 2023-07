RecadastraSUS-DF: na primeira semana, mais de 25 mil pessoas já atualizaram seus dados

Usuários podem utilizar autocadastro online, o Disque Saúde 160 ou ir presencialmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Em uma semana, o RecadastraSUS-DF recebeu a atualização de cadastros de 25 mil pessoas. A campanha foi lançada na última quarta-feira (5) pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para manter em dia os dados de pacientes da rede pública.

“Estamos no início dessa campanha e é importante que a população continue participando. As informações corretas auxiliam os profissionais de saúde no atendimento e contribuem para um serviço mais eficiente da rede”, enfatiza a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

A gestora destaca que é por meio do contato com o usuário que ocorrem marcação de consultas e de cirurgias, resultados de exames, verificação de quais vacinais estão faltando e outros procedimentos importantes.

Até o momento, 24.419 pessoas realizaram o procedimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Outras 539 usaram o autocadastro on-line e 382 optaram pelo Disque Saúde 160.

Multicanais

As UBSs estão disponíveis para a atualização a qualquer tempo. Além disso, a SES-DF disponibilizou um link para o autocadastro, onde o cidadão poderá inserir e/ou conferir os dados corretos. Outra novidade é a possibilidade de alterar os dados em ações extramuros – atividades promovidas fora do ambiente físico da secretaria. Há ainda o Disque Saúde 160, na opção 5.

O subsecretário de Planejamento em Saúde, Rodrigo Vidal, reforça a necessidade do engajamento dos brasilienses. “Para o início, o resultado é esperado. Vamos continuar a incentivar que todos os usuários atualizarem seus dados do Sistema Único de Saúde [SUS]”. Os cadastros mais completos, segundo Vidal, são também ferramentas para identificar as principais demandas e traçar estratégias bem direcionadas na área.

Os mais de 2 milhões de usuários do sistema devem atualizar dados simples como o contato (e-mail, telefone e WhatsApp, especialmente) e endereço. Essas informações também são utilizadas pela SES-DF em planejamento e gestão sobre a saúde da população.

Ainda que o paciente não tenha alterado informações pessoais recentemente, é fundamental que ele acesse seus dados e confira se tudo está preenchido corretamente. Vale destacar que manter o cadastro em dia é responsabilidade do usuário da rede. Em casos de mudanças de telefone, endereço, estado civil, etc., é preciso sempre atualizar dentro do SUS.

Faltas em consultas

A média de faltas por dificuldade em falar com o usuário é alta na Central de Regulação. Levantamento realizado pela unidade aponta que, de maio de 2022 a maio de 2023, foram agendadas pelo canal cerca de 350 mil consultas e exames. Desse total, 30% das marcações tiveram faltas porque a rede não conseguiu encontrar contatos atualizados do paciente.