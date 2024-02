Rachadura no asfalto leva a interdição da BR-070

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o serviço de reparo do asfalto deverá durar cerca de 6h

A BR-070, próximo ao km 8, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, precisou ser interditada nesta terça-feira (06) após surgir uma rachadura no asfalto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio foi necessário para evitar acidentes na via.

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o serviço de reparo do asfalto deverá durar cerca de 6h.

Ainda assim, não há informações sobre o que causou a rachadura.