Quinta parcela do IPVA 2024 vence na próxima semana

A quinta parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 vence na próxima semana. A data varia conforme o final da placa do veículo. A emissão do boleto pode ser feita pelo site da Receita do Distrito Federal, com o número do Renavam em mãos, ou por meio do aplicativo Economia DF.

Para as placas com final 1 ou 2, o prazo é a próxima segunda-feira (24). Para final 3 ou 4, o limite é a terça (25). No caso de 5 ou 6, o pagamento deve ser feito até quarta (26); 7 ou 8 podem pagar até a quinta (27) e 9 ou 0 têm até sexta (28).

As datas para pagamento constam na Portaria nº 337, de 14 de novembro de 2023, que estabeleceu a possibilidade de parcelamento em até seis vezes, em parcelas iguais e sucessivas que não podem ser inferiores a R$ 50 cada. Proprietários de veículos com IPVA menor que R$ 100 devem realizar o pagamento em cota única. A sexta – e última – parcela tem vencimento marcado para julho.

O IPVA de 2024 começou a ser pago em fevereiro. Até maio, foram arrecadados R$ 1,2 bilhão. A estimativa é de arrecadar R$ 1,7 bilhão. O valor é investido em áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Gerente de IPVA da Receita do DF, Edson Miranda Santos destacou que o montante arrecadado volta integralmente para o cidadão, em forma de serviços. “A arrecadação de impostos é importante para a implementação de políticas públicas do DF”, ressaltou.

O imposto é anual e obrigatório. Atrasos no pagamento podem levar à cobrança de juros e multas, bem como à inclusão do nome do devedor na Dívida Ativa do DF. Além disso, o motorista que trafegar em automóvel com IPVA em atraso pode ter o veículo apreendido pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF) até que a situação seja regularizada.

*Com informações de Fernando Jardim, da Agência Brasília