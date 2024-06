Fiscalização contra estacionamento irregular no DF é intensificada

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) intensificou as fiscalizações em todas as regiões da capital em continuidade à operação que visa coibir o estacionamento irregular no DF. Desde a última segunda-feira (10), foram 3.148 autuações realizadas.

O objetivo da operação é impedir a ocorrência dessa prática, principalmente por veículos que bloqueiam a movimentação de outros automóveis e dos que ocupam as vagas reservadas a idosos e pessoas com deficiência (PCD) sem a devida credencial. O cometimento dessas infrações prejudica não apenas o cotidiano dos usuários das vias, mas também pode provocar acidentes e violência no trânsito.

A operação

Nesta semana, as ações do Detran estão concentradas em áreas de grande fluxo e risco de congestionamento, como os estacionamentos de centros médicos e setores hospitalares da Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras, Lago Sul, Lago Norte, Guará, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Paranoá, Taguatinga, Ceilândia, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante. Estacionamentos próximos a grandes shoppings, universidades e faculdades do DF também estão sendo monitorados.

As equipes de fiscalização do Detran-DF estão atuando em outras regiões identificadas por estudos técnicos como de grande incidência de veículos e foco de denúncias e reclamações, tais como áreas comerciais e os Setores de Rádio e TV da Asa Sul e Asa Norte, Rodoviária do Plano Piloto, Conic, Conjunto Nacional, Torre de TV, Via S2, Esplanada dos Ministérios, Anexos da Câmara dos Deputados e Buriti.

*Com informações da Agência Brasília