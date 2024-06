Campanha do agasalho recolhe roupas de frio para pessoas em vulnerabilidade  

Já tendo arrecadado mais de 8 mil itens, a campanha do Agasalho Solidário, que começou no início do mês e vai até o dia 16 de julho, é uma união de esforços entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a sociedade para aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade na época mais fria do ano. “O nosso objetivo é mobilizar a comunidade para contribuir ainda mais este ano, garantindo que um número maior de agasalhos e cobertores seja arrecadado para ajudar aqueles em situação de vulnerabilidade”, declarou a primeira-dama do DF, Mayara Noronha, idealizadora da iniciativa.

Roupas de frio como casacos, meias, luvas e gorros para adultos e crianças, bem como cobertores e mantas são muito bem vindos e podem ser doados por qualquer pessoa. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta nos órgãos do GDF, como o Palácio do Buriti, as administrações regionais, batalhões da Polícia Militar, grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF, nas 12 unidades do Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), na Rodoviária Interestadual de Brasília e nos dois centros Pop, na Asa Sul e em Taguatinga Norte. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e os itens arrecadados serão distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões administrativas do DF.

Vale destacar que, para facilitar o trabalho de distribuição, é ideal que os itens estejam limpos e em bom estado de conservação. As peças devem, de preferência, ser colocadas em sacos plásticos transparentes, para facilitar a visualização.

A campanha, coordenada por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, chega este ano com o propósito de superar as arrecadações do ano anterior e impactar positivamente milhares de brasilienses. Nos últimos cinco anos, a campanha já arrecadou mais de 51 mil itens de combate ao frio.

No Setor

Como forma de potencializar a ação, o Instituto No Setor também começou uma campanha de arrecadação. Eles estão aceitando cobertores, agasalhos, calças, meias, tênis, chinelos, acessórios de frio e mochilas, basta entrar em contato com a instituição e combinar o dia, horário e o local de entrega. Dentre as opções estão: Asa Norte; Cruzeiro/Sudoeste; Guará; Sobradinho II; Park Way e Águas Claras.

“A campanha ‘Aqueça Vidas’ do Instituto Cultural e Social No Setor é uma iniciativa que tem como objetivo criar uma rede de solidariedade e mobilizar a sociedade para doação de agasalhos para serem distribuídos para os grupos em situação de vulnerabilidades do centro de Brasília”, adianta Rafael Reis, coordenador geral do Instituto. “Desde 2020, o INS tem a preocupação de aquecer vidas, tendo em vista que muitas pessoas ficam expostas ao frio durante o inverno”, finalizou Reis.

O “Aqueça Vidas” se estenderá até o mês de setembro.