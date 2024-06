Abertos processos seletivos para médicos especialistas e para cargo técnico

Quatro novos processos seletivos para a formação de cadastro reserva na área da saúde foram abertos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF). As vagas são para médico pediatra, médico dermatologista (para este cargo a lotação é exclusivamente o Hospital Regional de Santa Maria), médico neurologista e técnico em espirometria. Os candidatos têm até 23 de junho para realizar a inscrição.

Veja, a seguir, os detalhes de cada vaga:

Médico pediatra

Requisitos obrigatórios:

Graduação completa em medicina, comprovada por diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Residência médica em pediatria (com RQE) ou título de especialista em pediatria emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Pediatria;

Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF);

Experiência mínima de 6 meses como médico pediatra em atendimento de urgência e emergência.

Requisitos desejáveis:

Conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico como MV, Trackcare, entre outros;

Curso de PALS (Pediatric Advanced Life Support)

Salário oferecido: R$ 17.281, 01

Jornada de trabalho semanal: 24 horas

Médico dermatologista (para alocação no HRSM)

Requisitos obrigatórios:

Graduação completa em medicina, comprovada por diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Residência médica em dermatologia (com RQE) ou título de especialista em dermatologia emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Dermatologia;

Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF);

Experiência mínima de 6 meses como médico dermatologista.

Requisitos desejáveis:

Conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico como MV, Trackcare, entre outros;

Salário oferecido: R$ 12.744, 02

Jornada de trabalho semanal: 24 horas

Médico neurologista

Requisitos obrigatórios:

Graduação completa em medicina, comprovada por diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Residência médica (com RQE) ou título de especialista em neurologia emitido pela AMB/Academia Brasileira de Neurologia;

Registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM/DF);

Experiência mínima de 6 meses como médico neurologista.

Requisitos desejáveis:

Conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico como MV, Trackcare, entre outros;

Experiência como médico neurologista em hospitais de média e alta complexidade;

Experiência no atendimento do acidente vascular cerebral;

Experiência no atendimento em neurologia de emergência;

Experiência nas subespecialidades: vascular, epilepsia, neurofisiologia, cefaleia e dor neuromuscular, neuroinfecção, transtorno de movimento, e líquor neuroimunologia.

Salário oferecido: R$ 15.292, 32

Jornada de trabalho semanal: 24 horas

Técnico em espirometria

Requisitos obrigatórios:

Ensino médio completo, comprovado por diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Curso técnico em espirometria, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Certificado de técnico em espirometria emitido pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT);

Experiência mínima de 1 mês como técnico em espirometria.

Salário oferecido: R$ 2.739,31

Jornada de trabalho semanal Mínima: 36 horas

Todas as vagas oferecem benefícios como auxílio-transporte; alimentação (a depender de acordo coletivo de trabalho e da jornada de trabalho); clube de benefícios com desconto em estabelecimentos parceiros; abono semestral; e folga aniversário. O processo seletivo poderá ser composto por comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos teóricos e/ou práticos, avaliação comportamental e entrevista por competências. Todos esses critérios possuem caráter eliminatório e/ou classificatório.

O IgesDF ressalta a importância de se atentar aos prazos e requisitos para garantir a participação no processo seletivo, bem como as pontuações relativas a cada etapa do processo seletivo. Mais informações estão disponíveis nos editais de cada vaga, na área Trabalhe conosco no site do IgesDF.

*Com informações da Agência Brasília