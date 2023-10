Quer ver o eclipse solar? Planetário organiza observação coletiva

Quem quiser observar o fenômeno terá uma boa oportunidade amanhã, na Praça do Cruzeiro, em parceria com o Clube da Astronomia de Brasília

Neste sábado (14), o Planetário de Brasília promove uma atração que tem tudo para atrair diferentes faixas de público: a observação do eclipse solar. Executada em parceria com o Clube de Astronomia de Brasília, a iniciativa terá como palco a Praça do Cruzeiro, a partir das 14h30, com entrada gratuita.

A observação do fenômeno requer alguns cuidados, como a utilização de equipamentos adequados, a fim de evitar danos à visão. Por esta razão, serão distribuídos óculos com filtros solares e telescópios serão disponibilizados para a apreciação do eclipse.

“Acreditamos que ações como esta são fundamentais para popularizar a ciência e estimular as nossas crianças, adolescentes e jovens a seguirem carreira em áreas portadoras de futuro”, afirma o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gustavo Amaral.

Às 16h51 de sábado (horário de Brasília), a Lua estará alinhada entre o Sol e a Terra. Nos estados das regiões Norte e Nordeste, será possível ver o eclipse anular, que é quando a Lua se encontra no ponto mais distante de sua órbita da Terra – o que astrônomos chamam “apogeu”.

Assim, seu diâmetro aparente é menor do que o do Sol, o que possibilita a aparição de um anel brilhante. No restante do país, o fenômeno será visto de forma parcial. Nesse tipo de eclipse, os três astros se encontram bem alinhados na ocasião da fase nova da Lua, mas o Sol não fica totalmente encoberto pela Lua, restando apenas um anel visível do disco solar.

Serviço

Observação do eclipse solar parcial

→ Sábado (14), a partir das 14h30, na Praça do Cruzeiro (Eixo Monumental)

→ Entrada franca, com classificação indicativa livre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF