Quatro Restaurantes Comunitários vão ampliar oferta de refeições

Os restaurantes comunitários de Brazlândia, Itapoã e São Sebastião vão passar a oferecer três refeições (café da manhã, almoço e jantar), todos os dias, incluindo domingos e feriados. A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) divulgou nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado da licitação para a contratar as empresas especializadas que ficarão responsáveis pela gestão e produção de refeições nos locais.

Foram homologadas as empresas Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda e Ciga Cozinha Industrial e Gestão Alimentar Ltda. O investimento total dos novos contratos é de R$ 33.907.374. A previsão é que os quatro restaurantes estejam com a oferta das três refeições no segundo semestre.

As empresas farão a prestação do serviço continuado de alimentação e nutrição (café da manhã, almoço e jantar), sem dedicação exclusiva de mão de obra, para gestão das unidades, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições para atender as demandas da Sedes, conforme condições e especificações constantes no Termo Referência.

Atualmente, o Distrito Federal tem quatro restaurantes comunitários que servem as três refeições, com abertura de domingo a domingo: Arniqueira, Sol Nascente/ Pôr do Sol, Planaltina e Recanto das Emas.

“Como sempre lembro, à medida que forem sendo renovados os contratos, a Sedes vai incluir a oferta das três refeições e a abertura aos domingos e feriados. Tudo ao custo total de R$ 2 para o cidadão, sendo R$ 0,50 o café da manhã, R$ 1 o almoço e R$ 0,50 o jantar. A expectativa é que todos os restaurantes comunitários do DF tenham a capacidade de atendimento ampliada”, reitera a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Os novos restaurantes comunitários do Varjão e de Samambaia Portelinha, com inauguração prevista para este ano, iniciarão as atividades já com abertura aos domingos e feriados e a oferta das três refeições.

*Com informações da Agência Brasília