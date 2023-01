Quatro novas delegacias para reforçar a segurança no DF

Em construção ou em reforma, unidades vão atender moradores de Taguatinga, Sobradinho II, Lago Sul e Lago Norte

Quatro novas delegacias de polícia serão construídas, com investimentos de aproximadamente R$ 34 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF). A Polícia Civil (PCDF) terá ampliação do número de unidades a partir deste ano para reforçar o combate à criminalidade.

Em Sobradinho II, as obras estão em andamento, para garantir à região uma estrutura ampla e moderna. Em Taguatinga Centro, a construção será licitada em breve, com um custo aproximado de R$ 15 milhões. As unidades do Lago Sul e Lago Norte, por sua vez, passarão por ampla reforma.

“A PCDF tem muitas unidades antigas que datam das décadas de 70 e 80, e a estrutura está muito defasada, não atendendo mais aos procedimentos policiais”, explica o chefe da Divisão de Arquitetura e Engenharia da corporação, Cléber Scoralick. “As novas delegacias, por exemplo, já virão com acesso diferente para os presos, que não passarão pelo setor de atendimento à população; além disso, terão uma área exclusiva para o acolhimento de mulheres vítimas de violência e outras mudanças.”

A nova 35ª Delegacia de Polícia (35ª DP), em Sobradinho II, vem atender a uma demanda antiga da comunidade e dos policiais. Ela vai substituir a atual unidade, que funciona em um prédio alugado na administração regional, com uma estrutura pequena e envelhecida.

Melhorias

“Na realidade, a nossa DP é há muitos anos um ‘puxadinho’. Tanto a população local quanto a da Fercal são atendidas lá, e a demanda é muito grande”, avalia o administrador de Sobradinho II, Diego Matos. “Essa nova unidade fica perto da UPA e tem excelente localização. Além disso, oferecerá mais espaço e conforto aos moradores.”

O novo prédio terá uma área construída de 2,2 mil m² com subsolo, pavimento térreo e superior. Também contará com estacionamento para o público e funcionários, além de vagas diferenciadas para viaturas que precisarem sair em operações de urgência.

Já a moderna 12ª DP de Taguatinga será erguida no mesmo endereço da atual, que será demolida para dar lugar à nova sede. “É uma delegacia muito demandada na região central de Taguatinga, perto da Praça do Relógio, e agora será adequada às necessidades da região”, informa o perito da PCDF.

“Sem dúvida, serão ganhos importantes para a população e também para os policiais que se sentem mais motivados com essas melhorias”, avalia Scoralick.

IML

Outra benfeitoria muito esperada pela polícia é o novo Instituto Médico Legal (IML), localizado dentro do Complexo da PCDF, ao lado do Parque da Cidade.

Ao custo de R$ 33,8 milhões, o novo prédio em construção é mais de três vezes maior que o atual. Terá cerca de 12 mil m² de área construída e vai oferecer serviços essenciais como cartório de registros públicos, serviço de assistência social e central de captação de órgãos.

