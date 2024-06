CBMDF é acionado após incêndio em madeireira no SIA

Na noite desta terça-feira (4), um incêndio em uma madeireira no SIA Trecho 2 acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Ao chegar ao local, as equipes de socorro identificaram um incêndio em madeira. As ações de combate ao fogo foram iniciadas imediatamente, resultando na rápida contenção das chamas. A atuação ágil dos bombeiros evitou a propagação do incêndio para outros setores do estabelecimento e para as lojas vizinhas.

Após a extinção do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para garantir a segurança e encerrar a operação. Felizmente, não houve vítimas e os danos foram exclusivamente materiais. O local foi entregue aos cuidados do responsável pela madeireira.