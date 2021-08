Quase 2 milhões de pessoas vacinadas com D1 no DF

O Distrito Federal segue com a vacinação em ritmo avançado. Na terça-feira (24), os adolescentes de 17 anos sem comorbidades começaram a receber a primeira aplicação da vacina

Nesta quinta-feira (26), o vacinômetro do Distrito Federal foi atualizado e revelou que, entre 19 de janeiro e 25 de agosto, 1.984.892 pessoas foram vacinadas com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Os completamente vacinados (segunda dose ou dose única) passam de 785 mil pessoas.

Só na quarta-feira (25), 16.713 brasilienses foram vacinados com a primeira dose, 63 pessoas receberam dose única e outras 11.850 completaram o ciclo de vacinação com a segunda dose.

Reforço com a terceira dose

Na noite de terça-feira (24), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação da terceira dose da vacina contra a covid-19 para idosos acima de 70 anos e imunussuprimidos (pessoas transplantadas, por exemplo). O imunizante aplicado será o da Pfizer e a aplicação começa no dia 15 de setembro.

De acordo com o ministro, a ação será destinada a todos os indivíduos imunosuprimidos após 28 dias da segunda dose e para pessoas acima de 70 anos vacinadas há 6 meses.

O dia 15 de setembro foi escolhido para o início da aplicação da terceira dose porque, até lá, toda a população acima de 18 anos no Brasil já terá sido vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina, segundo a estimativa do ministério.

Além da aplicação da terceira dose em idosos, no dia 15 de setembro começará a redução do intervalo entre as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido.

Marcelo Queiroga informou que a aplicação da terceira dose e redução nos intervalos das vacinas se deu após estudos e reuniões com com médicos, universidades e representantes da OPAS (Organização pan-americana de Saúde).

Covid no DF

Na quarta-feira (25), o DF registrou 739 novos diagnósticos de Covid-19 e 18 mortes. Desde o início da pandemia, 466.294 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 96,3% (448.985) deste número estão recuperados. Do total de casos, 9.966 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Após algumas semanas somente aumentando ou se mantendo estável, o Índice de Transmissibilidade começou a diminuir e está em 0,98. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Em momento mais crítico da pandemia, o índice chegou a 1,38.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (51.114), Plano Piloto (46.152) e Taguatinga (36.636). A maior taxa de mortalidade é em Santa Maria (422), com 3,1%, sendo seguida por Ceilândia (1.543), Planaltina (528), Recanto das Emas (342) e Brazlândia (209), todas com 3%