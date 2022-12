Quase 2 mil reeducandos são beneficiados com última saída temporária

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2022 da VEP-DF e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto

Quase 2 mil reeducandos foram beneficiados com nona e última saída temporária deste ano, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape).

Durante os cinco dias de saída temporária, a Seape irá intensificar a fiscalização dos custodiados para sejam cumpridas as exigências fixadas na portaria, entre elas: estar em casa até as 18h, não ingerir bebidas alcoólicas, não fazer uso ilícito de entorpecentes nem frequentar bares. Serão 31 equipes atuando em todas as regiões administrativas do DF.

A Seape disponibiliza um telefone exclusivo para o fornecimento de informações anônimas sobre os apenados. Qualquer pessoa pode entrar em contato com a Polícia Penal do DF pelo telefone (61) 9 9666-6000.

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2022 da Vara de Execuções Penais (VEP-DF) e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. A VEP-DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias este ano, totalizando 35 dias.

As informações são da Agência Brasília